الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات نووية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

مباحثات نووية بين الإمارات وكوريا الجنوبية
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحث وفد من "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية" مع "لجنة الأمان والأمن النووي" الكورية الجنوبية، قضايا التشغيل الآمن للمفاعلات تزامنا مع بدء تشغيل مفاعلين في الإمارات.

العالم - الإمارات

وقالت اللجنة الكورية الجنوبية إنها عقدت اجتماعا ثنائيا مع الهيئة الإماراتية في سيئول، وأضافت أن أمينها العام، ليم سونغ-تشول، تقاسم مع المدير العام للهيئة الإماراتية كريستر فيكتورسون خبرات البلدين في تشغيل منشآت الطاقة النووية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الجانبين، ومع بدء التشغيل التجاري لاثنين من المفاعلات النووية الأربع في محطة براكة للطاقة النووية، تبادلا وجهات النظر حول مختلف المجالات، مثل رعاية القوى العاملة التنظيمية للتشغيل الآمن للمفاعلات النووية وخطط البحث المشتركة.

روابط ذات صلة

اليمن يدين استحداث قواعد اماراتية في جزيرة ميون

شاهد.. مخطط خطير تحاول الامارات تنفيذه في الجزر اليمينة

بالفيديو: سجائر خطيرة تحتوي على مادة مميتة تصدر لليمن من الإمارات

المفوضية الأوروبية تعتزم معاقبة دولة الامارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات نووية بين الإمارات وكوريا الجنوبية

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على التجاوزات في الانتخابات النصفية

وزير الأمن الايراني: بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في ايران

للحديث حول قضايا ساخنة.. ترقبوا لقاءا حصريا مع الشيخ الديهي

الخارجية الإيرانية ترد على مزاعم الرئيس الآذربيجاني بشأن دعم أرمينيا

عندما تأتي المذمة من ناقص.. تركي الفيصل يفتري على العلماء والدعاة