دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية + فيديو

العالم - العراق

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني إنه "سمع دوي انفجارات قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف المصدر أنه "عقب اصوات الانفجارات هناك تحليق مكثف"، مشيراً الى "وجود انباءً بوقوع قصف مسير استهدف عجلات مساعدات وصهاريج وقود لم يعرف حملها في ساحة المنفذ السوري".

فيما اشار موقع صابرين نيوز الى سقوط أكثر من 20 شهيدا من حرس الحدود وسائقي الشاحنات وإعطاب أكثر من 20 شاحنةً من الصهاريج، نتيجة العدوان. واشارت المصادر إلى انه عقب العدوان شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطيران. كما اشار الموقع ان القصف جرى بواسطة طائرة مسيرة اميركية استهدفت نقاط لفصائل المقاومة، في الشريط الحدودي العراقي السوري.

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