الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام أميركية: لكل من الديمقراطيين والجمهوريين 46 مقعدا في مجلس الشيوخ حتى اللحظة

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عدوان جوي "إسرائيلي" يستهدف نقاطا عند الشريط الحدودي العراقي السوري

في انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على الكونغرس الاميركي

شاهد.. هكذا فشل مخطط واشنطن في لبنان

استشهاد تعبوي مدافع عن الامن شمال ايران

القمع والإلهاء.. خطة ثنائية لمواجهة الاحتقان في مصر

أفق الهدنة في اليمن.. بوادر التصعيد تتكاثف