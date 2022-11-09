الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الإيراني: قادة الاضطرابات الأخيرة في إيران كانوا قد تدربوا في 8 دول معادية لإيران

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف يقرأ التدخل الأمريكي بالشأن اللبناني؟

عدوان جوي "إسرائيلي" يستهدف نقاطا عند الشريط الحدودي العراقي السوري

في انتخابات التجديد النصفي.. الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على الكونغرس الاميركي

شاهد.. هكذا فشل مخطط واشنطن في لبنان

استشهاد تعبوي مدافع عن الامن شمال ايران

القمع والإلهاء.. خطة ثنائية لمواجهة الاحتقان في مصر