أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022

كيهان ..

زبائن جدد للنفط الإيراني رغم فرض أمريكا إجراءات حظر جديدة .

اطلاعات ..

أسواق جديدة لصادرات النفط الإيراني , والإنتاج يقترب من أربعة ملايين برميل في اليوم

رسالت ..

الإتحاد الأوروبي يضع عقبات بطريق إحياء الإتفاق النووي وجوزيب بوريل يطلق تصريحات سلبية

همشهري ..

تصريحات إنفعالية غريبة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشأن المناورات الأخيرة لحرس الثورة

جمهوري اسلامي ..

تظاهرات إحتجاجية واسعة في البحرين ضد النظام الخليفي على عتبة الإنتخابات الصورية

شرق ..

أنباء عن إتصالات سرية بين واشنطن وموسكو لتفادي نشوب حرب نووية

قدس ..

رئيس اللجنة السياسية العليا لحركة أنصار الله يحذر من أن الأوضاع باليمن قنبلة موقوتة

جوان ..

قادة بلدان أوروبية يتحدثون عن مواجهة أوروبا شتاء قطبيا في حالة إستمرار نقص الغاز

ابرار ..

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يحذر من مغبة إستمرار الفراغ السياسي في لبنان

خراسان ..

إنتخابات الكونغرس النصفية بأمريكا ..بايدن مقبل على عامين رئاسيين قد يكونان صعبين للغاية

ارمان ملي ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يشترط ضمان وحدة الأراضي الأوكرانية لبدء مفاوضات مع روسيا

مردم سالاري ..

تقارير عن ضوء أخضر خفي من البيت الأبيض للبنوك الأمريكية للتعامل مع روسيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( "داعش" _"اسرائيل", الأعداء ببيت الجارة الشمالية)..وزارت الامن اعتقلت اعضاء الخلية الارهابية التكفيرية التي وقفت وراء الهجوم الدموي الوحشي على مزار شاهجراغ بمدينة شيراز.

المعتقلون من جنسيات افغانية وطاجكستانية ومن جمهورية اذربيجان ايضا, ورئيس هذه الخلية وعقلها المفكر يحمل بدوره جنسية هذه الجمهورية , والتحقيق كشف ان اعمال التنسيق بين كل هؤلاء الارهابيين جرت في باكو.

إن جمهورية أذربيجان تحولت في الواقع إلى ساحة يصول ويجول فيها الصهاينة والتنظيمات التكفيرية على حساب أمن وإستقرار المنطقة.

فالكيان الصهيوني الذي تربطه علاقات تسليحية واقتصادية وثيقة مع حكومة باكو يقيم مراكز تجسس وينشر طائرات مسيرة بجمهورية اذربيجان قرب الحدود مع ايران , كما حملت الجريمة الارهابية الاخيرة في مزار شاهجراغ مؤشر واضح على على تنامي النشاطات التكفيرية بهذه الجمهورية , وكل ذلك يشكل تهديدا مباشرا لن تسمح به ايران ابدا .

جوان ..

حول الانتخابات النصفية للكونغرس الامريكي, كتبت صحيفة جوان في مقالها (إستفتاء مبكر للإختيار بين ترامب وبايدن ) ..ان الذي سيفوز بالاغلبية في انتخابات الكونغرس النصفية سيحدد المستقبل السياسي للولايات المتحدة في احلك مرحلة في تأريخها المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية .

نتائج هذه الانتخابات ستترك بصماتها على العامين المتبقيين من رئاسة بايدن , كما ستعكس مؤشرات حول المنحى الذي ستاخذه الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2024 .

الحزب الجمهوري مرشح للفوز ويكفي حصوله على مقعد بمجلس الشيوخ وخمسة بالنواب ليستعيد الأغلبية لكن المفاجآت محتملة أيضا.

في حالة فوز الجمهوريين بالاغلبية باحد المجلسين او بكلاهما سيواجه بايدن عامين صعبين للغاية وسيفقد اية فرص للترشيح في الانتخابات الرئاسية , كما ستتراجع فرص الديمقراطيين بصورة عامة في الفوز بالانتخابات الرئاسية . ان انتخابات الكونغرس النصفية اخذت في الواقع طابع استفتاء عام للاختيار بين الترامبية الطاغية على مواقف الجمهوريين والديمقراطية البايدينية ورؤيتها للامور والقضايا الداخلية والدولية .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( إنتقاد مجلس حقوق الإنسان للقمع الخليفي بالبحرين ) جاء فيه ..دعت البلدان الاعضاء في مجلس حقوق الانسانى التابع للامم المتحدة النظام الخليفي بالبحرين لاحترام الحريات الدينية للاغلبية السكانية من البحرينيين الشيعة والى وقف الممارسات القمعية الوحشية ضد المعارضة السلمية .المؤتمر السنوي العام لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وصف أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين بالكارثية.

وقال مندوب ايرلندا في هذا المؤتمر انى الحكومة ىالبحرينية تواصل تجاهلها الصارخ لحقوق االاغلبية السكانية من المواطنين الشيعة وتواصل اعمال القمع والتعذيب ضد المعارضة السلمية ومعتقلي الرأي .

كما دعا مجلس حقوق الانسان النظام الخليفي لوقف احكام الاعدام الجائرة ووضع حد للتمييز العنصري والطائفي ضد المواطنين.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها ( الضفة الغربية بعد الإنتخابات " الإسرائيلية ") ..على الرغم من كل التصعيد الصهيوني الوحشي ضد المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة , تتسع دائرة المقاومة بكل اشكالها من التصدي لجنود الاحتلال بالحجارة والى استخدام الزجاجات الحارقة وانتهاءا باستخدام السلاح كما يحدث في نابلس وجنين واماكن اخرى في الضفة .

إن تشكيل نتانياهو حكومة إئتلافية تضم أكثر التيارات الصهيونية عنصرية يزيد إحتمال تفاقم الأوضاع بشكل أكثر خطورة بالضفة.

وليس من المستبعد ابدا ان تشهد الضفة تسارع وتيرة المقاومة المسلحة والى حد اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة مقابل مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية واسعة النطاق تخطط التيارات الصهيونية الاكثر تطرفا في اية حكومة سيشكلها نتانياهو لتحقيقه, ومن بين هذه المخططات تهويد احياء بكاملها بالقدس وتخريب المسجد الاقصى وابتلاع المساحة الاكبر من الضفة والحاقها بفلسطين المحتلة .

ارمان امروز..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( الأعداء القدماء يتفاوضون أيضا ) ..هناك انباء عن اتصالات سرية بين امريكا وروسيا بشأن الازمة الاوكرانية تشير الى قرب بدء موسكو وواشنطن مباحثات مباشرة وربما في جنيف للمرة الاولى منذ اندلاع الحرب باوكرانيا في فبراير الماضي.

إن الحافز الرئيسي الكامن وراء مثل هذه المباحثات بين روسيا وأمريكا هو تفادي إنزلاقهما والعالم في حرب عالمية نووية.

ان المباحثات بين البلدين حول الاسلحة الاستراتيجية توقفت بالكامل منذ اندلاع الحرب الاوكرانية , وطغى غموض خطير على مواقفهما بشأن المخاوف من استخدام النووي باوكرانيا , ولكن يبدو واضحا بان هناك خطوات متقابلة للتهدئة رغم بقاء اجواء العداء , خطوات نابعة من واقع ان اية حرب نووية لن يكون فيها اي رابح بل دمار للجميع.