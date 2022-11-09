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الحزب الجمهوري: سننتزع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين

الحزب الجمهوري: سننتزع السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي.

العالم-الاميركيتان

وقال مكارثي في خطاب ألقاه منتصف ليلة انتخابات متوترة كان فرز الأصوات مستمرا فيها: "من الواضح أننا سنستعيد مجلس النواب"، بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الجمهوريين على وشك الحصول على العدد الكافي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب، وإن كان ذلك على الأرجح بأغلبية أقل مما كان متوقعا.

وأضاف مكارثي: "عندما تستيقظوا غدا، سنكون نحن الأغلبية و(رئيسة مجلس النواب زعيمة الأغلبية الديمقراطية) نانسي بيلوسي (ستكون) الأقلية".

وأشارت توقعات قناة Fox إلى فور الجمهوريين بـ192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين، فيما تحدثت NBC عن حصول الجمهوريين على 218 مقعدا مقابل 217 للديمقراطيين وCNN عن 193 مقعدا للجمهوريين و170 مقعدا لمنافسيهم.

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