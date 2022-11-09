شاهد.. نائب مصري يبين حقيقة نظام العسكر في بلاده!

العالم - مصر

ونشر حساب "نحو الحرية" فيديو لحظة طرد نائب مصري من قبل قوات تابعة الأمم المتحدة في قمة المناخ.

ودخل النائب المصري عمرو درويش، في ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال عدالة المناخ.

وهاجم عمرو دوريش الادعاءات التي روجت لها سناء عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي، حول قضية شقيقها والذي يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال درويش "إن أسرة علاء عبد الفتاح تسعى إلى الاستعانة بدول الخارج من أجل الضغط على الحكومة في مصر، مما يعد تدخلا غير مقبول في الشأن المصري ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال".

وذكر دوريش أن علاء عبد الفتاح ليس متهما بقضايا سياسية، ولكن يواجه تهما جنائية يعاقب عليها القانون المصري، وليس كما يتم الترويج من جانب أسرته، حسب تعبيره.

ودخل النائب في مشادة أيضا مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، قبل أن يتدخل أمن الأمم المتحدة ويطلب من النائب مغادرة القاعة التي يقام فيها المؤتمر.

وانطلق مؤتمر "كوب27" قبل أيام بمصر.