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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الداخلية الإيراني: قادة الاضطرابات الأخيرة في إيران كانوا قد تدربوا في 8 دول معادية لإيران
وسائل إعلام أميركية: لكل من الديمقراطيين والجمهوريين 46 مقعدا في مجلس الشيوخ حتى اللحظة
وسائل إعلام أميركية: لكل من الديمقراطيين والجمهوريين 46 مقعدا في مجلس الشيوخ حتى اللحظة
متحدث الخارجية الايرانية: بسط العلاقات وتعزيزها من قبل ايران مع اي دولة من دول الجوار لا يعني انها تستهدف جارة اخرى
متحدث الخارجية الايرانية ردا على تصريحات الرئيس الاذربيجاني حول دعم ايران لارمينيا: سياستنا المبدئية تقوم على حسن الجوار مع جميع الجيران
وزير الامن الايراني: بريطانيا ستدفع ثمن اجراءاتها الرامية لانعدام الامن في ايران
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف يصل إلى طهران للقاء نظيره الإيراني علي شمخاني وكبار المسؤولين الايرانيين
مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة غربي اليمن: 73 خرقا لقوى العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية
رضوان: نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة الاقدام على أي حماقة فإن غزة لن تكون نزهة
اسماعيل رضوان: العمليات تنتقل من جنين ونابلس في شمال الضفة الى الخليل والى أريحا والقدس نحن نتحدث عن انتشار ساحة المواجهة مع الاحتلال
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-11-2022
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الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.