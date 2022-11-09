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رئيس الوزراء البريطاني: نواصل الضغط على الحكومة المصرية بشأن الناشط علاء عبد الفتاح

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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