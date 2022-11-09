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مجموعة 'ميتا' المالكة لـ'فيسبوك' تعلن تسريح 11 ألف موظف

مجموعة 'ميتا' المالكة لـ'فيسبوك' تعلن تسريح 11 ألف موظف
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لشركة «فيسبوك» أنها ستسرّح أكثر من 11 ألفا من الموظفين لديها في ما اعتبرته «أصعب التغييرات في تاريخها»، بحسب ما قال رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

العالم - منوعات

ولفت زوكربيرغ إلى أن هذه التسريحات تطال 13% من القوى العاملة في «ميتا» وستؤثر على مختبر الأبحاث فيها الذي يركّز على «ميتافيرس»، بالإضافة إلى تطبيقاتها بما فيها «انستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب».

ويشهد مجال التكنولوجيا حاليًا ركودًا خطيرًا بحيث أعلنت عدة شركات كبيرة تسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديها، على غرار إعلان المالك الجديد لمنصة «تويتر» ايلون ماسك الأسبوع الماضي عن تسريح 50 في المائة من موظفي الشركة.

وقال زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي «ميتا»: «أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا».

وأضاف «أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات».

وتعاني عدة منصات مدعومة بالإعلانات، مثل «فيسبوك» و«غوغل»، من تخفيضات ميزانية المعلنين في ظل معاناتهم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال زوكربيرغ للموظفين إنه كان يتوقع استمرار الطفرة في التجارة الإلكترونية والنشاط عبر الإنترنت خلال جائحة «كوفيد-19»، موضحًا «لكنني أخطأت في تقديري، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك».

وانخفضت أرباح «ميتا» إلى 4.4 مليار دولار في الربع الماضي من العام، أي بتراجع 52 في المائة على أساس سنوي.

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