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نتاج شركة 'إيران خودرو' يتجاوز 14 ألف سيارة اسبوعيا

نتاج شركة 'إيران خودرو' يتجاوز 14 ألف سيارة اسبوعيا
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات الإيرانية أن إنتاج الشركة تجاوز 14 ألف سيارة في الأسبوع.

العالم - إيران

وقال كيانوش بورمجيب في تصريح له بهذا الصدد: بلغ الإنتاج الأسبوعي في الأسبوع الأول من الشهر الإيراني الماضي (23 أيلول/سبتمبر-22 تشرين الأول/اكتوبر) 10500 سيارة، ووصل الرقم إلى أكثر من 12000 سيارة في الأسبوع الثاني.

وأضاف: إستمرت الزيادة الأسبوعية في الإنتاج خلال هذه الفترة، وتمكنا من الوصول في الأسبوع الثاني من الشهر الإيراني الحالي (23 تشرين الأول/اكتوبر-21 تشرين الثاني/نوفمبر) لإنتاج أكثر من 14 ألف سيارة خصوصية وتجارية، وهو الأمر الذي تحقق في ظل تصفير المركبات المعيبة واستراتيجية الإنتاج المباشر.

وذكر أنه مع استمرار الاتجاه الحالي، فإن مجالات تحقيق أهداف الإنتاج ستتحقق بحلول نهاية العام (العام الإيراني ينتهي في 20 آذار/مارس) في مجالي الركاب والتجاري، وقال: إن إجمالي إنتاج مجموعة "إيران خودرو" الصناعية في مجالي الركاب والتجاري بمتوسط ​​إنتاج يومي يفوق 2800 سيارة، قد بلغ 363 ألفاً و726 سيارة خلال 4 أشهر.

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