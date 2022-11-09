استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

العالم - فلسطين

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي أن شابا من قرية صانور جنوب جنين، أصيب بجروح في قدميه بعدة رصاصات إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه أثناء وجوده قرب جدار الفصل بمحاذاة قرية عانين غرب جنين، وفق وكالة وفا.



وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب عقب إصابته، ونقله إلى معسكر سالم، ومن ثم سلّمه إلى إسعاف الهلال الأحمر، ونقل إلى مستشفى الرازي في جنين.



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب رأفت علي عبد الله عيسي (29 عاما)، من بلدة صانور جنوب جنين، عقب إصابته برصاص الاحتلال غرب جنين.