شاهد.. اغرب برلمان بحريني يتم التصويت عليه في البحرين

خاص العالم

وقال الشيخ الديهي في حوار خاص مع قناة العالم: ان هذه الوجوه غريبة على العمل السياسي، وليس لديها تجربة او باع في العمل السياسي، وليس لها دخل في هذه المواضيع، مشيراً الى ان النظام افتتح خيم لمقار انتخابية تجري فيها مسرحية عجيبة مثلا رجل يرقص على المسرح، وآخر يقدم الوجبات، ويدعو الهنود والاجانب والمجنسين من أجل ان يجعل لمخيمه الانتخابية حالة جماهيرية وكلها من اجل الطعام والاكل، وآخر الرجل فاشل في عمله وجد ان بدل التعطل ممكن ان يحصل من البرلمان على قليل من الدنانير، لذا ذهب للبرلمان.

واوضح الشيخ الديهي، لو اجريت مقارنة ما بين المرشحين لمجلس النواب في الكويت والمرشحين في مجلس النواب في البحرين، نشاهد ان هناك صرخات في مجلس النواب في الكويت من قبل المرشحين للحديث عن العمل السياسي والتحدي في الرقابة ومسائلة الحكومة وغيرها، واما في البحرين فانه يجري الحديث عن خدمات، مثلا نائب البرلمان يتحدث سأجلب لكم اسكان، وسأصلح لكم المجاري، معتبراً ان هذه عمليات خدمية هي من مهام المجالس البلدية ليس من مهام مجلس النواب، بمعنى انه لا يوجد حديث عن التشريع والتقنين.

واستطرد الشيخ الديهي يقول: ان هذه الحالة هو ما يرغبه النظام البحريني فهو لايريد مجلس نواب حقيقي، وهو لا يعتني بهذا البرلمان، هو مجرد ديكور يريد ان يتغنى به امام العالم بان لديه ديمقراطية مزورة وغير حقيقية لذلك يريد ان يصنع برلمان فقط ليشاهده العالم على ان هناك برلمان، لكنه يناقش مهازل، اذا تم الرجوع لتاريخ البرلمانات بعد خروج جمعية الوفاق سنرى مهازل يضحك عليها العالم اليوم، هذا برلمان هزيل ضعيف، صوري، النظام فقط يريد أن يجعله ديكورا، البرلمان في حقيقة الامر هو مجلس شورى معين من قبل النظام.

هذا ويتصاعد الرفض الشعبي والسياسي الواسع للانتخابات التي يعتزم النظام البحريني اجراؤها السبت المقبل يوما بعد آخر، حيث اكدت جميع القوى السياسية البحرينة المعارضة، مقاطعتها هذه الانتخابات ودعت الشعب بجميع مكوناته الى عدم المشاركة.