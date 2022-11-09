اعتقال مواطن أمريكي من أصل يمني في مكة

العالم- اليمن

واكد حساب مجتهد (mojtahed) على تويتر اعتقال المواطن الأمريكي من أصل يمني محمد سالم، البالغ من العمر 63 عاما، بعد خروجه من المسجد الحرام بمكة.

كما قال تركي الشلهوب في تغريدة على تويتر : "محاكم التفتيش السعودية تعتقل المواطن الأمريكي من أصل يمني محمد سالم، البالغ من العمر 63 عاما، فور خروجه من المسجد الحرام بمكة.. مرة أخرى ابن سلمان، يستغل الحرم لاعتقال المسلمين!"

كما قالت ناشطة علي تيوتر : "تحذير اذا كنت مسافر احرص ان لا تكون رحلتك عبر مطارات الإمارات أو السعودية ..!! والحليم تكفيه الإشارة.."