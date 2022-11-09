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وزير الأمن الايراني: مصيرنا ومصير دول المنطقة كالسعودية مرتبط ببعض ولا يمكننا أن نواصل الصبر مع استمرار العداء

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

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