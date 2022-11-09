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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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القضاء الفرنسي يوجّه الاتهام لشركة تابعة لمجموعة فانسي للبناء على خلفية ظروف العمل في الورش في قطر
مقرّرة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها لمصير الناشط السعودي محمد القحطاني المسجون منذ سنوات
وزير الأمن الايراني: مصيرنا ومصير دول المنطقة كالسعودية مرتبط ببعض ولا يمكننا أن نواصل الصبر مع استمرار العداء
وزير الأمن الايراني: الكيان الصهيوني تلقى ضربات وسيستمر بتلقي المزيد
وزير الأمن الايراني: أحبطنا مخططا معاديا لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في أصفهان
ا المكتب السياسي لأنصار الله: إن دولة مثل أمريكا تمول وتدعم العدوان على اليمن لا يمكن أن تفكر يوما في مصلحة الشعب اليمني
المكتب السياسي لأنصار الله: ندين بشدة زيارة السفير الأمريكي لمحافظة حضرموت ونعتبرها نشاطا عدوانيا يستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن
رئيس الوزراء البريطاني: نواصل الضغط على الحكومة المصرية بشأن الناشط علاء عبد الفتاح
وزير الداخلية الإيراني: قادة الاضطرابات الأخيرة في إيران كانوا قد تدربوا في 8 دول معادية لإيران
وسائل إعلام أميركية: لكل من الديمقراطيين والجمهوريين 46 مقعدا في مجلس الشيوخ حتى اللحظة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-11-2022
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الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.