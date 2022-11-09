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الشيخ الديهي:النظام يسلب القرار من کافة المواطنين علي کافة المستويات التنفيذية أو السياسية أو القضائية أو الاعلامية ويهمش الشعب بکامل فئاته

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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