الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟

الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

سعى "المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدا منيعا ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية"، هذا الكلام هو لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قاله يوم امس الثلاثاء خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي لوزراء الدفاع بدول مجلس تعاون الخليج الفارسي في مدينة الرياض.

العالم - كشكول

بالرغم من ان لكل الدول لحق في ان تعزز قواتها المسلحة ورفع مستواها، لدرء الاخطار والدفاع عن أمنها، وحماية مصالحها ومواردها الاقتصادية، ولكن في حالة المجتعين في الرياض يوم أمس الثلاثاء، هناك شيء ما غير طبيعي لا بد من الوقوف امامه قليلا.

اولا، لا ندري ما حاجة هذه الدول، وخاصة السعودية، المثل هذه الاجتماعات، التي تتحدث عن دور قواتها في تعزيز امنها والدفاع عن مصالحها، في الوقت ان هناك "دولا عظمى" تسهر ليل نهار على امنها، من خلال زرع عشرات القوعد العسكرية على ارضيها، والتي تضم عشرات الالاف من الجنود، وتنتشر في مياهها الاساطيل البحرية وحاملات الطائرات، كما تجوب الاقمار الاصطناعية التجسيسية سماءها، والتي تنسق مع انظمة الدفاع الجوي، وهي بالعشرات، على الارض، في مقابل تقاسم هذه "الدول العظمى" مصالح وموارد وثروات شعوب المنطقة!!.

ثانيا، عندما ترتبط الامارات والبحرين بعلاقات استراتيجية عسكرية وامنية مع الكيان الاسرائيلي، الذي يعتبر التهديد الاول والاخير للدول والشعوب العربية والاسلامية في المنطقة، وعندما ترتبط السعودية، بعلاقاات اقوى من تطبيعية، مع هذ الكيان، ترى من هي الجهة التي تهدد هذه الانظمة والتي تستوجب كل هذ الوجود الاجنبي على اراضيها وفي بحار المنطقة؟.

ثالثا، اذا كان "عدو" هذه الانظمة هو ايران، كما تروج امريكا و"اسرائيل"، وكما يحلو لهذه الانظمة ان تسوقه، فان مثل هذه الكذبة لم تعد تنطلي حتى على السذج من ابناء المنطقة، فايران لم تكن ولن تكون يوما تهديدا لهذه الانظمة، فهذه الانظمة هي التي كانت تهديدا للجمهورية الاسلامية، منذ اكثر من اربعة عقود، فقد شاركت وباشكال مختلفةـ في كل الحروب والمؤامرت والدسائس، التي استهدفت ايران، فقد قدموا المال والسلاح للطاغية صدام، واصدروا الفتاوى التكفيرية، وجندوا امبرطورياتهم الاعلامية لبث المسموم الطائفية ضدها، واليوم وصلوا الى اخر حلقات التآمر، من خلال التحالف مع عدو العرب والمسلمين ضد ايران، بينما ايران كانت ومازالت تغض الطرف عن كل ذلك وتمد يدها لهم.

رابعا، من الوضح ان الحديث عن "عدو" مختلق، بات ذريعة لاستجلاب القوات الاجنبية، الى المنطقة لا من اجل الدفاع عن امنها وشعوبها ومواردها وثرواتها، بل لحماية هذه الانظمة من شعوبها، التي تعيش في واد وتلك الانظمة في واد اخر، فليس هناك من شعب عربي مسلم، يقبل ان يقيم علاقات مع عدو الامتين العربية والاسلامية، ولا ان يحول ارضه الى قواعد عسكرية تضم عشرت الآلاف من الجنود، ولا ان تتقاسم ثرواتها مع هؤلاء الجشعين الطامعين.

روابط ذات صلة

معهد أبحاث أمريكي: السعودية تحاول خداع بايدن بمزاعم هجوم إيراني

بايدن سيقرر إجراءات ضد الرياض بعد مشاورات مع الكونغرس

بايدن يهدد السعودية بمواجهة تبعات قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط

رويترز: قرار أوبك يعمق خلاف بايدن مع العائلة المالكة السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. دور وسائل الاعلام السعودية والغربية في إثارة الفتن والاضطرابات في إيران

بالفيديو.. الداعية العمري يشكو تعرضه للتعذيب والسلطات السعودي لا تكترث

الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟

في حوار حصري للعالم.. الديهي يكشف خفايا انتخابات البحرين وخطط النظام مستقبلاً

السلطات السعودية تعتقل نجل معارض من مقر جامعته

قراءة في التدخل الاميركي السافر في الشأن اللبناني