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روسيا تسحب قواتها بشكل مفاجئ من خيرسون الأوكرانية

روسيا تسحب قواتها بشكل مفاجئ من خيرسون الأوكرانية
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية، التي تتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

العالم - أوروبا

ويمثل ذلك واحدة من أكبر عمليات الانسحاب الروسية، وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وقال القائد العام للقوات الروسية الجنرال سيرغي سوروفكين، في كلمة عبر التلفزيون، إنه لم يعد من الممكن إيصال الإمدادات إلى مدينة خيرسون.

وأضاف سوروفكين، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، أنه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة ومحاولة روسيا ترحيل أكثر من 100 ألف من سكانها.

وقال سوروفكين: "سننقذ أرواح جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. إبقاؤهم على الضفة اليمنى (الغربية) بلا جدوى. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "شبر واحد" من منطقة دونيتسك الشرقية، بينما تحدث مسؤولون محليون عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.

وتتزامن هذه التطورات مع مقتل نائب حاكم خيرسون الذي نصبته روسيا كيريل ستريموسوف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية.

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