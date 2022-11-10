شرّ البلية ما يضحك.. طبلة اذن ابن سلمان تغيبه عن قمة لم الشمّل لكنه يحضر قمة المناخ

خاص العالم

وكان بن سلمان قد اعتذر عن المشاركة في القمة العربية التي انعقدت قبل أيام في الجزائر تحت شعار “لم الشّمل” حيث تصدرت القضية الفلسطينية أهم بنود الوثيقة وجدول أعمال القمة.

هاشتاغات متعددة كتبت حول هذا الموضوع، حيث كتبت زهراء ياسمين: الرئيس الصيني اعتذر عن حضور قمة المناخ.. وبوتين أبرز الغائبين... أتصور أن مجرد هذا الخبر يعطيك صورة عن حقيقة المشروع الأخضر.. في المقابل.. يهرول بن سلمان للحضور بعد ان غاب عن قمة الجزائر.

سميحة علقت على الموضوع: حضور محمد بن سلمان لقمة المناخ وتحججه بطبلة الاذن في قمة لم الشمل العربي والقضية الفلسطينية، لما تشوف العرب يحزمون امتعتهم ويهرولون لقمة المناخ تعرف لماذا اصبحنا مجرد ادوات بيد الامريكيين والصهاينة.

واخيرا كتبت عُلا شفيع: غابوا عن قمة الجزائر.. وحضروا قمة المناخ.. لأن مناخ لم الشمل "صعيب".