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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الشيخ الديهي: كونوا معنا في مقاطعة الانتخابات وفي نبذها حتى لا نكون جناة على انفسنا وعلى مستقبل اولادنا
الشيخ الديهي: النظام في المنامة رفض كل الوساطات والدعوات لانهاء الأزمة السياسية في البلاد وكان آخرها دعوة بابا الفاتيكان
الشيخ الديهي: سيبني النظام سفارة كبيرة الكيان لتكون مركزا لنشاطاته في المنطقة ويتحول المبنى الحالي الى وكر للموساد الاسرائيلي
الشيخ الديهي: الشعب البحريني برمته بريء من تطبيع النظام مع الكيان الاسرائيلي
الشيخ الديهي: ما يجري اليوم مهزلة وعملية غريبة عجيبة في البحرين والمرشحون يتبارون في تقديم الخدمات وليس في تغيير القوانين لصالح الشعب
الشيخ الديهي: الفساد الاداري والاستئثار بالثروة والفقر ظواهر مستشرية واننا نتحدث اليوم عن أن 47 بالمئة من الشعب يستلمون معونات من صناديق
الشيخ الديهي: قرار مقاطعة الانتخابات دعا اليه الشيخ عيسى قاسم الذي يحظى باحترام غالبية الشعب البحريني والنظام يحسب له ألف حساب
الشيخ الديهي: النظام الحاكم في المنامة يسيطر علي الثروة الوطنية في البلاد
الشيخ الديهي:النظام يسلب القرار من کافة المواطنين علي کافة المستويات التنفيذية أو السياسية أو القضائية أو الاعلامية ويهمش الشعب بکامل فئاته
الشيخ الديهي: أجمعت قوي المعارضة بکاملها علي مقاطعة هذه الانتخابات البرلمانية نتيجة الحالة الديكتاتورية التي تعيشها البلاد
الشيخ الديهي: سيبني النظام سفارة كبيرة الكيان لتكون مركزا لنشاطاته في المنطقة ويتحول المبنى الحالي الى وكر للموساد الاسرائيلي
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.