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الشيخ الديهي: النظام في المنامة رفض كل الوساطات والدعوات لانهاء الأزمة السياسية في البلاد وكان آخرها دعوة بابا الفاتيكان

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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