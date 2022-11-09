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المسوول الامني لكتائب حزب الله في العراق: مقتل الاجنبي في بغداد لايخلو من أمرين اما لاظهار ضعف الحكومة او ان من قاموا بالقتل هم عصابة مرتزقة

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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