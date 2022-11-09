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بايدن: لم نمنح شيكا على بياض لأوكرانيا

بايدن: لم نمنح شيكا على بياض لأوكرانيا
الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لم تمنح "شيكا على بياض" لأوكرانيا، وأن هناك كثيرا من الأمور التي طلبتها كييف ولم توافق عليها الإدارة الأمريكية.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "لم نقدم شيكا على بياض لأوكرانيا. وهناك الكثير من الأمور التي لم نفعلها".

وتابع: "على سبيل المثال طلبوا مني أن تضمن الطائرات الأمريكية أمن المجال الجوي فوق أوكرانيا. ولكن لا، لم نعتزم القيام بذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تعتزم "الانجرار في حرب عالمية ثالثة من خلال إسقاط الطائرات الروسية والتدخل بشكل مباشر".

وأشار إلى أن واشنطن قدمت لأوكرانيا "الوسائل المعقولة للدفاع عن نفسها. وقدمنا لهم أنظمة HIMARS التي يمكن تزويدها بنوعين من الأسلحة، مدى واحد منهما 600 ميل والثاني نحو 120 ميلا".

وأضاف: "لم نقدم لهم الصواريخ ذات مدى 600 ميل، لأنني لا أتوقع منهم قصف الأراضي الروسية".

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