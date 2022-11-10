امير عبداللهيان: من سياساتنا الثابتة إنهاء الحرب في أوكرانيا

العالم - ايران

وفي محادثات هاتفية مع نظيره الايطالي انتونيو تاجاني مساء الاربعاء، بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، قدم حسين امير عبداللهيان التهنئة الى تاياني لتوليه حقيبة الخارجية، معربا عن امله بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأعرب امير عبداللهيان عن شكره لموقف ايطاليا في في إدانة العمل الارهابي الذي ارتكبه تنظيم داعش في مرقد السيد احمد بن موسى (شاهجراغ) عليه السلام في شيراز، داعياً المجتمع الدولي الى اداء المسؤولية في مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة.

وشرح وزير الخارجية الايراني لنظيره الايطالي آخر الاوضاع في مفاوضات إلغاء الحظر والتعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبشأن التطورات في أوكرانيا، قال أمير عبداللهيان: إن سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية الثابتة تنظر الى ضرورة التسوية السياسية لهذا الصراع وإنهاء الحرب، وبناء على ذلك، سنواصل جهودنا للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

من جانبه قال وزير خارجية إيطاليا خلال هذه المحادثات الهاتفية: إن إيران وإيطاليا ورثتا حضارات قديمة ويمكن أن تربطهما علاقات واسعة ومتنامية، مؤكدا أهمية دون الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وبشأن مفاوضات إلغاء الحظر، قال انتونيو تاجاني، أن بلاده ستبذل قصارى جهودها للتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح جميع الأطراف.