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وزير الداخلية الايراني: الامن والهدوء مستتب في محافظات البلاد خلافا لمحاولات الاعداء

وزير الداخلية الايراني: الامن والهدوء مستتب في محافظات البلاد خلافا لمحاولات الاعداء
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية الايراني، يوم الاربعاء، انه وخلافا لمحاولات الاعداء ليل نهار، فإن الامن والهدوء مستتب في محافظات البلاد، قائلا: ان محاولات الاعداء باءت بالفشل من خلال الحضور الواعي للجماهير في الساحة كما فعلت دوما.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال اجتماع لتبادل الافكار مع نواب مجلس الشورى الاسلامي والذي حضره اكثر من 100 من نواب البرلمان، قال احمد وحيدي: خلافا لمحاولات العدو ليل نهار، فإن الوضع في محافظات البلاد آمن ومستقر.

وبيّن وحيدي ان الشعب الايراني متمسك بمبادئ الثورة والنظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا: ان محاولات الاعداء باءت بالفشل من خلال الحضور الواعي لافراد المجتمع وفي الوقت المناسب، كما فعلت الجماهير دوما.

وفي جانب آخر من هذا الاجتماع، استمع وزير الداخلية الى هواجس نواب مجلس الشورى الاسلامي ومطالبهم، وقدم شرحا مفصلا عن أداء الاجهزة الامنية والوضع الامني وسائر الموضوعات الراهنة في البلاد.

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