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وزير الارشاد الايراني: التعاون مع وسائل الاعلام الارهابية يستتبع العقاب والحرمان

وزير الارشاد الايراني: التعاون مع وسائل الاعلام الارهابية يستتبع العقاب والحرمان
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران، يوم الاربعاء، ان التعاون مع وسائل الاعلام الارهابية يستتبع العقاب والحرمان.

العالم - ايران

وفي حديثه للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، أشار محمد مهدي اسماعيلي الى بيان وزارة الامن الذي تم خلاله اعتبار قناة ايران اينترنشنال منظمة ارهابية، وقال بشأن عقوبة التعاون مع هذه الوسيلة الاعلامية الممولة من السعودية: وفق القانون، فإن التعاون مع وسائل الاعلام الارهابية يستتبع العقاب والحرمان.

وأضاف: بالطبع نحن لا نعتبر هكذا قنوات، ضمن وسائل الاعلام الحقيقية، بل انها وسيلة اعلام ارهابية، وقد شاهد الناس أداءها خلال الشهرين الاخيرين. فخلال المقابلات التي تم بثها عبر هذه القنوات الظلامية، تبين انها بصدد زعزعة الامن واثارة التفرقة والقضاء على وحدة الوطن.

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