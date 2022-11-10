الخارجية الايرانية تحذر من السفر غير الضروري الى استراليا

العالم - ايران

وفي توصية من قبل الخارجية الايرانية، نصحت فيها المواطنين الايرانيين وخاصة الطلبة الجامعيين والباحثين واساتذة الجامعات، بإعادة النظر في سفرهم غير الضروري الى استراليا بدليل السوابق الموجودة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وتسليمهم الى الدول المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية دون اي ادلة مبررة.

ولفتت الخارجية الايرانية، الى انه في الاعوام الماضية، حصلت حالات من تعرض الرعايا الايرانيين للاعتقال التعسفي في استراليا وتسليمهم الى دول اخرى.

وطلبت الخارجية الايرانيين من المواطنين الذين لديهم سفر ضروري الى استراليا، ان يصطحبوا معهم جواز سفر معتبر ونسخة مطبوعة من التأشيرة الصادرة من السلطات الاسترالية، وفي حال حاجتهم للاقامة اكثر من المدة المقررة في التأشيرة، عليهم ان يبادروا الى تمديد التأشيرة قبل انتهاء فترتها.

وأشارت الخارجية الايرانية الى وجود تقارير حول نشاط الجماعات المتطرفة والعنصرية في استراليا، والتي قد تشكل خطرا يهدد الرعايا الايرانيين في أي مكان وزمان في هذا البلد، ونصحت الرعايا الايرانيين الى تحري الدقة والحساسية في علاقاتهم واتصالاتهم، داعية الى عدم الدخول في نقاشات مع عناصر هذه الجماعات المتطرفة، حفاظا على امنهم وسلامتهم، وابلاغ الشرطة المحلية او السفارة الايرانية في حال التعرض لأي تهديد.

كما نصحت الخارجية الايرانية، الرعايا الايرانيين في حال تعرضهم للاعتقال او الاحتجاز من قبل السلطات الاسترالية، ان يطلبوا منها ابلاغ السفارة الايرانية بالموضوع، والمطالبة بحق الوصول القنصلي، لأنه في غير هذه الحالة، قد تمتنع السلطات عن ابلاغ السفارة الايرانية بالموضوع بذريعة الحفاظ على خصوصية الاشخاص.

وذكرت الخارجية الايرانية في رسالتها، ان هناك سوابق وقرائن عن وجود تعامل عنصري وغير قانوني وغير انساني في سجون استراليا، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، قتل قرابة 500 شخص من السكان الاصليين في استراليا بين اعوام 1999 و2021 في السجون الاسترالية دون ان تجري اية تحقيقات مؤثرة في هذا المجال، داعية المواطنين في حال التعرض الى تعامل عنيف الابلاغ عن الموضوع خطيا ويفضل عن طريق المحامي الشخصي الى السلطات المحلية والسفارة الايرانية في كانبيرا.