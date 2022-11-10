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قائد القوات الجو فضائية الايرانية العميد حاجي زادة يعلن النجاح في صناعة صاروخ باليستي يفوق سرعة الصوت لاختراق منظومات الدفاع الجوي

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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