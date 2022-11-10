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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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رئيسي: الحكومة تعمل بكل قدراتها وامكانياتها لحل المشاكل واكمال المشاريع في البلاد
كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال زيارته لمنطقة باكدشت جنوب طهران
رئيسي: الشعب الايراني ليس كباقي الشعوب في الشرق والغرب فهو شعب واع ولن يخسر ارادته وقدرته
رئيسي: نعتقد انه كما فشلت سياسة الحظر فان سياسة التهديد ضد ايران ستنهزم ايضا
رئيسي: سنواصل حل مشاكل الناس بكل سرعة وثقة
العميد حاجي زادة: الصاروخ الباليستي الجديد يستهدف انظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في هذا الجيل من الصواريخ
العميد حاجي زادة: هذا الصاروخ الباليستي يمكنه اختراق انواع المنظومات الصاروخية ولا اعتقد ان تكون هناك تقنية لمواجهة مدى عقود
قائد القوات الجو فضائية الايرانية العميد حاجي زادة يعلن النجاح في صناعة صاروخ باليستي يفوق سرعة الصوت لاختراق منظومات الدفاع الجوي
وزارة الامن الايرانية: الهام افكاري كانت على تواصل مع مدراء القنوات المعارضة والشخصيات المناهضة للنظام خلال العام الماضي
وزارة الامن الايرانية تعلن اعتقال الهام افكاري احدى العناصر الرئيسية في قناة انترناشيونال اثناء محاولتها الهروب عبر الحدود
رئيسي: سنواصل حل مشاكل الناس بكل سرعة وثقة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش
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