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كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال زيارته لمنطقة باكدشت جنوب طهران

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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