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شاهدوا.. ما الذي صنعوا ببلاد نبي الرحمة!!!

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي تركي الشلهوب مقطع فيديو عن فضيحة الهالوين الأخيرة في بلاد الحرمين الشريفين والتي أثارت استياءاً كبيرا لدى المسلمين كافة.

العالم السعودية

وعلق تركي الشلهوب على المنشور "هذا الفيديو مُخيف جدًا.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا."

ونقل الشلهوب في الفيدو الذي نشره على تويتر: {"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "يمسخ من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير".. قالوا: يارسول الله ياليت يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.. قال: "بلى ويصومون ويصلون ويحجون" قالوا: فما بالهم؟ قال: "إتخذوا المعازف والدفوف والغينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير."}

ومن أول أمنيات أي مسلم أن يذهب يوماً إلى أرض الوحي ويرى منزل الرسول الأكرم عن قرب، وأن يسير على خطاه المباركة ويتنفس في الأجواء التي تنفسها، لكن في هذه الأيام ما لا يُرى في هذه الأراضي المقدسة، هي رائحة النبوة والروحانية.. فبماذا بادل بن سلمان أراضي الوحي؟ وماذا حل بعلماء وشيوخ الإسلام؟ وماذا سيفعل مسلمو العالم بهذا الاستبداد؟

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