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وزير الخارجية الايراني في رسالة لنظيرته الالمانية: يمكن الاختيار بين التعاطي من أجل مواجهة التحديات المشتركة او المضي في طريق المواجهة

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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