الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٩:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال احدى العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا 

اعتقال احدى العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا 
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

أعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الامن بمحافظة فارس جنوب غرب البلاد أحدى العناصر الرئيسية المتعاونة مع قناة اينترنشنال الإرهابية الممولة سعوديا ، المدعوة إلهام أفكاري أثناء هروبها من البلاد.

العالم - ايران

وقامت أفكاري خلال الفترة الأخيرة بنشاطات لتشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوة أبناء الشعب إلى المشاركة في أعمال الشغب وإحداث الاضطرابات.

واعتقلت القوات المنتسبة لوزارة الامن بمحافظة فارس، أفكاري أثناء هروبها من البلاد بدعم أمريكي، وذلك بعد مراقبة استخباراتية ورصد أنشطتها في السنوات الأخيرة، والتي أثبتت خلالها تعاونها المستمر مع العناصر المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت أفكاري من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد وهي اخت نويد أفكاري الذي قتل موظفا حكوميا في شركة المياه بمحافظة فارس.

روابط ذات صلة

الامن الايرانية :  اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا مرتبطين بجريمة شيراز الارهابية 

اعتقال 11 شخصا هاجموا سيارة للشرطة في كرج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

بالفيديو.. ماذا يعني دخول عائلة روتشيلد إلى السعودية؟

قنابل مضيئة صهيونية على الحدود الفلسطينية - اللبنانية

اعتقال احدى العناصر المتعاونة مع قناة اينترنشنال الممولة سعوديا 

بعد اشتباكات عنيفة .. الاحتلال يعتقل المقاوم 'صدقي مرعي' في جنين بالضفة + الفيديو

شاهد.. قلق جديد يخيم على علاقات واشنطن والرياض فما هو؟