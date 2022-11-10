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سرايا القدس تؤكد ان كتيبة جنين التابعة لها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال في محيط «حاجز الجلمة» بصليات كثيفة من الرصاص

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

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