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منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة العالم ويحجز بطاقة الباراليمبيك

منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة العالم ويحجز بطاقة الباراليمبيك
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تأهل منتخب إيران للكرة الطائرة جلوس إلى نهائي بطولة العالم الجارية في سراييفو اثر فوزه على نظيره البرازيلي 3-0 في الدور نصف النهائي للبطولة.

العالم - إيران

وبتأهله إلى نهائي بطولة العالم فقد حجز منتخب إيران بطاقة التأهل إلى باراليمبيك باريس 2024.

وكانت إيران قد تصدرت مجموعتها في بطولة العالم بفوزها على العراق وكازاخستان وكرواتيا، ومن ثم فازت على اليابان وأميركا في الدورين ثمن وربع النهائي وعلى البرازيل في الدور نصف النهائي.

وبذلك تكون إيران قد فازت في مبارياتها الست التي خاضتها في البطولة لغاية الآن من دون أن تخسر حتى شوط واحد، وستواجه الدولة المضيفة البوسنة في النهائي يوم الجمعة.

يذكر أن منتخب إيران شارك في 9 دورات ألعاب بارالمبية متتالية، حصد فيها 7 ميداليات ذهبية و 2 فضية.

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منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة العالم ويحجز بطاقة الباراليمبيك

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