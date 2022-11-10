الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس قضاة محافظة فارس الايرانية: المعتقلان اعترفا بنيتهما تنفيذ اعمال تخريبية في شيراز بالتزامن مع احداث الشغب

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مقاومة الضفة.. وتداعيات عودة نتنياهو على واقع الكيان

منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لنهائي بطولة العالم ويحجز بطاقة الباراليمبيك

بايدن: سأمنع عودة ترامب للبيت الأبيض

تعاون إيراني كوري جنوبي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مندوب إيران بالأمم المتحدة: على الوكالة الذرية أن تبقى خارج سيطرة القوى الكبرى

خبيرة أممية: الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري تمنع جهود إعادة الإعمار