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الصحة الإيرانية:‌ 72 إصابة جديدة ووفاة شخصين بكورونا

الصحة الإيرانية:‌ 72 إصابة جديدة ووفاة شخصين بكورونا
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 72 إصابة جدیدة ووفاة شخصين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر، اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الوزارة بان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في ايران، بلغ لحد الان 7 ملايين و558 الفا و 762 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و 607 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و333 الفا و 602 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية تطعيم ما مجموعه 155 مليونا و17 الفا و 512 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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