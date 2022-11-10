الشيخ علي سلمان: أثمن دعوة شيخ الأزهر للحوار وأعلن استعدادنا لعقد هذا الملتقى

العام- البحرين

وجاء فيها "أثمن عالياً دعوتكم الكريمة بالمسارعة إلى عقد حوار إسلامي إسلامي جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف، حوار من أجل الإخوة الدينية والإنسانية تنبذ فيه أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي على وجه الخصوص، وعلى استعداد فضيلتكم وكبار علماء الأزهر ومجلس حكماء المسلمين لعقد مثل هذا الاجتماع بقلوب مفتوحة وأيدي ممدودة للجلوس معًا على مائدة واحدة لتجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة الموقف الإسلامي".

وقال الشيخ علي سلمان في رسالته التي أصدرها مكتبه الإعلامي اليوم 10 نوفمبر 2022:"أعلن استعدادنا بقلوب بيضاء مفتوحة وأيدٍ متسامحة ممدودة للمساهمة الجادة والفاعلة بكل الوسائل لعقد هذا الملتقى الكريم في أقرب فرصة، ليكون ملتقىً دوريًا ثابتًا من أجل الحوار بين المذاهب الإسلامية المختلفة".

وأكد "إني على ثقة من أن المراكز الدينية الشيعية ترحب بهذه الدعوة الكريمة فطالما سعت هذه المراكز العلمية والمرجعية الشيعية إلى مثل هذا الأمر عبر تاريخها الداعي للوحدة والإخاء والتعايش الإسلامي.