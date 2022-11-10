العالم - الاحتلال

وأكدت الصحيفة أنّ "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) خسرت سباقين رفيعي المستوى في الانتخابات الأميركية النصفية، كان أحدها في ولاية فرجينيا، حيث خسرت النائبة إيلين لوريا، الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل"، في ما وصفته "أيباك" بأنّه أحد أهم سباقاتها أمام منافسها الجمهوري جين كيغانز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخسارة ضربة كبيرة لجناح الحزب الديمقراطي المؤيد لـ"إسرائيل".

وأضافت أنّ أداء "أيباك" لم يكن أفضل في بنسلفانيا، إذ هزمت الديمقراطية، سمر لي، نظيرها الجمهوري، مايك دويل، بالرغم من أنّ المجموعة المؤيدة لـ"إسرائيل" أنفقت أكثر من مليون دولار في الأيام الأخيرة من السباق.

هذا وبينت الصحيفة أنّ هذه كانت المرة الثانية التي تنفق فيها أيباك مبالغ طائلة ضد لي هذا العام. وذكرت أنّ "اليهودي رونالد لودر أنفق مبلغ 11 مليون دولار لدعم النائب الجمهوري لي زلدن، ومع ذلك فقد خسر في النهاية أمام منافسه الديمقراطي كاثي هوشول".

يذكر أن الديمقراطيين حصلوا على مقعد مهم في سباق السيطرة على مجلس الشيوخ، بعد تقدم جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا على محمد أوز، المرشح المدعوم من دونالد ترامب.

وحتى الآن، يملك الجمهوريون في مجلس الشيوخ، المكون من 100 مقعد، 49 مقعداً، في مقابل 48 للديمقراطيين، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا، والتي ستكون فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّه، بينما لا تزال عملية الفرز مستمرة، حصل الجمهوريون حتى الآن على 203 مقاعد في مقابل 187 مقعداً للديمقراطيين.