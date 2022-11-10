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السوداني يرأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة

السوداني يرأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهاً يخص مشروع تحلية المياه في البصرة.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة، ضم محافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الماء في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".

واضاف ان "الاجتماع شهد مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكل جذري".

وبعد استماعه لوجهات النظر القانونية والفنية، وجه السوداني بحسب البيان، "بعقد اجتماع بداية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي ILF؛ وذلك لوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".

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السوداني يرأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة

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