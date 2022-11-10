الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الآذربيجاني

العالم - إيران

ونقلاً عن تقارير إعلامية فإن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لأوراسيا بوزارة الخارجية الإيرانية أبلف اللسفير الآذربيجاني إستياء إحتجاج جمهورية إيران الإسلامية الشديد على التصريحات غير الودية التي صدرت ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل كبار المسؤولين في جمهورية آذربيجان، والصورة القاتمة التي تروج لها وسائل الإعلام لهذا البلد عن إيران.

وأكد مساعد الخارجية الإيرانية: نتوقع أن ينتهي هذا النهج في أقرب وقت ممكن، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

هذا وأعلن سفير جمهورية آذربيجان عن أسفه للوضع الطارىء قائلاً إنه سينقل على الفور احتجاج جمهورية إيران الإسلامية إلى باكو.