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فيديوغرافيك: انتهاكات النظام البحريني .. خنق الحريات بالقانون!

الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

يمارس النظام البحريني أساليب مختلفة لاسكات المواطنين وكبت حرياتهم وتكيمم أفواههم بما فيها القمع واسقاط الجنسية والاعتقالات التعسفية وما الى ذلك من أحكام مشابة.

العالم - فيديو غرافيك

وفي السياق نترككم مع فيديو غرافيك حول هذا الموضوع..

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فيديوغرافيك: انتهاكات النظام البحريني .. خنق الحريات بالقانون!

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