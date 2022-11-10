الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بدعم كييف بألف صاروخ

رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بدعم كييف بألف صاروخ
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هاتفيا، استمرار الدعم المقدم من لندن لكييف، متعهدا بتوفير ألف صاروخ أرض-جو جديد.

العالم - أوروبا

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء: "أكد ريشي سوناك أن بريطانيا ستواصل تقديم المزيد من الدعم لكييف، بما في ذلك ألف صاروخ أرض جو، وأكثر من 25 ألف مجموعة عسكرية لمواجهة فصل الشتاء شديد البرودة."

وقال زيلينسكي على "تويتر"، إنه خلال المحادثة مع سوناك، ناقشا تمديد "صفقة الحبوب".

وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأطراف لأوكرانيا، ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء قارس البرودة".

وتأتي المحادثات حول أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا بين سوناك وزيلينسكي، قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن للحكومة حل جميع مشاكل المواطنين

بريطانيا تعد بدعم "القوي" لأوكرانيا والسعودية تصطف الى جانب واشنطن ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في لقاء خاص مع قناة العالم.. رئيس حركة احرار البحرين يكشف قضايا مهمة حول الأنتخابات ومعاناة البحارنة

إصابة طائرة ركاب بعيار ناري أثناء هبوطها في مطار بيروت

رئيس حزب تركي معارض: سأزور سورية قبل نهاية العام

تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة

صاروخ يفوق سرعة الصوت انجاز ايراني جديد.. فهل وصلت الرسالة؟

الديهي: المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية