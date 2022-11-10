غروسي يعلق على الصاروخ الباليستي الإيراني الجديد فرط صوتي

العالم - إيران

وأوضح غروسي على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل عن بعضها البعض (..) هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني» حسب تعبيره، مؤكداً «لا بد أن يكون لذلك تأثير».

واعلن قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اليوم الخميس ان ايران صنعت صاروخا باليستيا فرط صوتي (هايبرسونيك ) لمواجهة منظومات الدفاع الجوي.

واضاف الادميرال امير علي حاجي زاده، ان هذا الصاروخ الجديد بامكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة.

وتابع قائلا: يستهدف هذا الصاروخ منظومات العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ.

يشار الى ان صواريخ فرط الصوتية (الهايبرسونيك) تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.