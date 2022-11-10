بالفيديو: قراءة في الانتخابات النصفية الأميركية

العالم - خاص بالعالم

المراجعة الشاملة ستفرض نفسها على ادارة بايدن، الذي اعترف ضمنيا بخسارة مرتقبة لأغلبية إحدى غرفتي الكونغرس، والتي ستكون مجلس النواب على الارجح، فهو أبدى استعدادا للتعامل مع الجمهوريين داعيا اياهم للتعامل معه في المقابل بغض النظر عن النتيجة

وقال بايدن: "بغض النظر عن الصورة النهائية للانتخابات انا حاضر للتعاون مع الجمهوريين، والاميركيون اعلنوا بوضوح انهم يتوقعون من الجمهوريين ان يكونوا حاضرين للعمل معي في المقابل".



بايدن حاول الاستفادة من الانتصار الباهت للجمهوريين الذين توعدوه بموجة حمراء تكتسح الكونغرس، حيث هاجم سلفه دونالد ترامب مؤكدا انه لن يسمح للرئيس السابق بالعودة الى البيت الابيض.



وقال الرئيس الاميركي جو بايدن: "لا نعرف النتائج الكاملة حتى الان وما نعلمه هو ان الموجة الحمراء التي تنبأت بها الصحافة والمنافسون لم تحصل، يجب ان نثبت بأن ترامب لن يعود الى السلطة اذا ما ترشح للانتخابات.والتاكد من انه وبموجب الجهود المشروع ضمن الدستور لن يصبح رئيسا مرة اخرى".



في المقابل، خلط اوراق داخل الحزب الجمهوري، على ضوء فشل الموجة الحمراء الكاسحة في صناديق الاقتراع التي توعد بها ترامب والمرشحون الذين حصلوا على دعمه. فشل أضر بجهود ترامب للعودة الى الرئاسة، حيث تتوقع التقارير أن يواجه منافسة شرسة للحصول على ترشيح الجمهوريين لانتخابات 2024، مع ظهور أسماء قوية في الانتخابات الاخيرة مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، ما قد يقطع الطريق امام طموحات ترامب الذي عاش انتكاسة في الانتخابات النصفية رغم توجه الجمهوريين للحصول على اغلبية مجلس النواب كما تشير الارقام.