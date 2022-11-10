شاهد.. الآثار التاريخية السورية في مهب سرقات المسلحين

العالم - مراسلون

تواصل المجموعات المسلحة الموالية لتركيا، منذ سيطرتها على مدينة عفرين في مارس 2018، عمليات التنقيب وسرقة الآثار وإرسالها إلى الأراضي التركية، في مناطق مختلفة من قُرى وبلدات منطقة عفرين شمال غرب حلب، حيث يعتبر التنقيب و بيع هذه الاثار موردا اقتصاديا جيدا بالنسبة لهم.

تركزت أعمال التنقيب عن الآثار في مختلف المواقع الأثرية التي تشتهر بها منطقة عفرين كـ “عين دارة” و”النبي هوري” و”براد” وغيرها، كما امتدت إلى المقابر القديمة المنتشرة في قرى ريف عفرين الغربي، مما تسبب بانهيارات وأضرار كبيرة لحقت بتلك المقابر.

الجماعات المسلحة وعلى خلاف تسمياتها وانتمائتها من "داعش" الإرهابي الى "النصرة" امتهنت سرقة الاثار في جميع المحافظات السورية كون سورية غنية بالاثار التي يصل عمر بعضها الى سبعة الاف سنة.

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