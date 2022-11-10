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تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة

تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة
الخميس ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يواصل رئيس كيان الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ اليوم الخميس، جلسات اليوم الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة، حيث يلتقي قادة الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة، في حين يواصل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مشاوراته لتشكيل الحكومة المستقبلية التي قد تضم 30 وزيرا.

العالم - الاحتلال

ويلتقي "هرتسوغ"، في وقت لاحق اليوم الخميس، بوفود عن الأحزاب والكتل البرلمانية "يسرائيل بيتنو"، و"عوتسما يهوديت"، و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، و"نوعم"، والموحدة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" الصهيونية.

ويحظى "نتنياهو" بدعم 64 من أعضاء الكنيست من كتلة اليمين المتطرف، حيث سيتم بعد انتهاء المشاورات تكليفه من الرئيس الإسرائيلي تشكيل الحكومة الصهيونية الـ37.

واستبعدت الكتل البرلمانية ("يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس)، إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود برئاسة "نتنياهو"؛ بزعم محاكمته بتهم فساد.

ويواصل الليكود المشاورات مع كتلة اليمين المتطرف، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب على الأحزاب الشريكة في ائتلاف حكومة "نتنياهو".

وأظهرت المشاورات أن "نتنياهو" يتجه لتوسيع الحكومة الصهيونية الجديدة حتى قبل تفويضه رسميا بتشكيل الائتلاف الحكومي، وذلك من أجل تجاوز العقبات التي تواجه مفاوضات تشكيل الائتلاف.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتفاقيات المبدئية بين الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي المقبل، تشير إلى أن الحكومة الجديدة قد تضم 30 وزيرا، على أن يتم استحداث حقائب وزارية جديدة، أو فصل بين وزارات قائمة.

ورجحت الصحيفة أن الوزراء قد يؤدون اليمين الدستوري بعد أسبوع من تكليف رئيس دولة الاحتلال لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، على أن يكون التكليف مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الكيان الإسرائيلي، الخميس الماضي، فوز معسكر نتنياهو بـ 64 من مقاعد الكنيست الـ 120 بانتخابات هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.

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تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة

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