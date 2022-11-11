العفو الدولية: الانتخابات في البحرين ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي

العالم - خاص بالعالم

قوى المعارضة جددت موقفها الداعي إلى تسجيل مقاطعة شعبية كبيرة للانتخابات؛ دعوات المعارضة ليست الاولى وتأتي على اعتبار ان الانتخابات غير دستورية وصورية فارغة من المضمون.

خصوصا مع ممارسات وأساليب النظام البحيريني لاستئصال المعارضة التي تمثل الاغلبية الجماهيرية واسكات المواطنين وكبت حرياتهم وتكيمم أفواههم بما فيها القمع واسقاط الجنسية وتجنيس اجانب لتغيير التركيبة الديموغرافية والاعتقالات التعسفية وما الى ذلك من أحكام مشابة.



وفي إشارة إلى العملية السياسية التي تأثرت بممارسات نظام المنامة؛ يسلط الضوء على فاعلية البرلمانات البحرينية في الفترات التي كانت المعارضة تشارك فيها خلال الاعوام من2003 وحتى عام 2010؛ فيما شهد العمل البرلماني تراجعا ملحوظا بعد ذلك في ظل تغييب المعارضة عن الحياة السياسية.

وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر توصيف لها للانتخابات التي ينظمها النظام البحريني؛ حيث اكدت انها تجري في بيئة يسودها القمع السياسي

الدور السعودي الهدام؛ حاضر ايضا في تغليب كفة التعامل العسكري مع المعارضة على الحوار وامكانية التفاهم على عقد حوار وطني.



وكشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، تم فيها الموافقة على طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.



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