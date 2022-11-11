حرس الثورة الإسلامية يعلن عن تصنيع صاروخ باليستي فرط صوتي

العالم - خاص بالعالم

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية:"بحمد الله استطعنا الحصول على صاروخ بالستي متطور تفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على العمل في الفضاء، حيث يمر عبر أهم وأكثر أنظمة الدروع الدفاعية الصاروخية تطورا، ويستهدف ذات أنظمة الدرع الدفاعي الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم عناصر دفاعات العدو".



قائد قوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية اكد ان الصاروخ الجديد بامكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي وانه لا يمكن العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة.الادميرال امير علي حاجي زادة اكد ان اختبارات الصاروخ هايبرسونيك قد انجزت وسيتم ازاحة الستار عنه في الوقت المناسب.



وتتميز الصواريخ هايبرسونيك بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.



وتعرف الأسلحة الفرط صوتية بأنها صواريخ أو مركبات انزلاقية، تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمسة أضعاف، أو قرابة الكيلومترين في الثانية.



ووجهت إيران خلال الأيام الأخيرة ثلاث رسائل عسكرية مهمة إلى من يعنيه الامر الاولى كانت في إطلاق حامل الأقمار الصناعية قائم مئة، والذي يعتبر أساس إطلاق الصواريخ بعيدة المدى أو العابرة للقارات.



والرسالة الثانية كانت في الكشف عن صاروخ صياد اربعة الدفاعي القادر على التعامل مع الأهداف الجوية على مدى يزيد عن ثلاثمئة كيلومتر.

اما الرسالة الثالثة فتقدمها الجمهورية اغلاسلامية في ايران عبر الاعلان نجاح صنع وتجربة الصاروخ الفرط صوتي، ما يدخل ايرانم في نادي الدول الاكثر تقدما في انتاج وصناعة تلك الصواريخ الاستنراتيسجية، والتي ستجعل اعداء الجمهورية الاسلامية يفكرون الف مرة قبل القيام بأي اعمال عدائية مفترضة.

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